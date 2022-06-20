Ексфронтмен гурту Тартак Олександр Положинський показав наслідки атаки ворога на фронті.

В Instagram музикант, який стоїть на захисті нашої країни, повідомив, що з ним та його бойовими товаришами все добре, однак у них згоріло авто та особисті речі.

– У мене та ще у багатьох хлопців згоріло все, в інших – лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка – автомобілі та генератори. Щось знищено, щось виведено з ладу, щось тримається з останніх сил. Залишився тільки в тому, що було на мені. Майже все, подароване вами на день народження та купа інших приємних, важливих та корисних речей, на жаль, пішли попелом, – повідомив Положинський.

Він сказав, що знову змушений звернутися по допомогу до українців, і якщо хтось із волонтерів може щось надати, щоб написали йому. Каже, навчений попереднім досвідом, тому складе списки необхідного.

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– На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби – мої особисті та всього підрозділу. І так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший у черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо, – сказав Олександр.

15 лютого стало відомо, що Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. Наразі він стрілець 47 окремого батальйону.

Фото: Олександр Положинський