Британський актор Орландо Блум продовжує підтримувати українців. Голлівудська зірка завітала на панель центру реабілітації та протезування для постраждалих від війни Superhumans, що проходила в Нью-Йорку.

Відео з актором оприлюднила в Instagram-stories CEO Superhumans Ольга Руднєва. У ньому він висловив захоплення громадянам нашої країни і сказав український слоган, який знає весь світ.

– Я просто здивований, які люди в Україні супергерої. Слава Україні, – прозвучало з вуст актора.

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Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Орландо Блум підтримує Україну. Спершу актор зустрівся з українськими біженцями в Молдові, наголосивши, що світ має зробити все, щоб війна не вкрала в нового покоління їхнє майбутнє.

У березні 2023 року Орландо Блум відвідав Україну як посол доброї волі Unicef. Тоді він відвідав центр Spilno, де надають соціальну підтримку дітям.