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Удивлен, какие люди супергерои! Орландо Блум восхитился украинцами

18 сентября 2023, 20:25
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Орландо Блум
Источник: Depositphotos

Британский актер Орландо Блум продолжает поддерживать украинцев. Голливудская звезда посетила панель Центра реабилитации и протезирования для пострадавших от войны Superhumans, которая проходила в Нью-Йорке.

Видео с актером обнародовала в Instagram-stories CEO Superhumans Ольга Руднева. В нем он выразил восхищение гражданам нашей страны и сказал украинский слоган, который знает весь мир.

— Я просто удивлен, какие люди в Украине супергерои. Слава Украине, — прозвучало из уст актера.

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Напомним, с начала полномасштабной войны Орландо Блум поддерживает Украину. Сперва актер встретился с украинскими беженцами в Молдове, отметив, что мир должен сделать все, чтобы война не украла у нового поколения их будущее.

В марте 2023 года Орландо Блум посетил Украину в качестве посла доброй воли UNICEF. Тогда он посетил центр Spilno, где оказывают социальную поддержку детям.

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