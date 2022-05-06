Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя розповів, чи залишилися в нього сили на написання музики під час війни. Також артист поділився, де зараз перебуває їхній колектив та яка ситуація на фронті.

Наразі Антитіла стоять на захисті нашої країни. Музиканти одні з перших вступили до лав ЗСУ, коли розпочалася повномасштабна війна.

Тополя сказав, що на такі колаборації, як з англійським співаком Едом Шираном, час шукати треба. Нагадаємо, нещодавно вони представили спільну пісню 2 Step, кліп до якої за кілька днів зібрав понад 2 млн переглядів на YouTube.

Тарас сказав, що такої можливості в звичайному житті могло б не бути, тож шанс втрачати не можна, треба реалізовувати.

– Якщо говорити про написання пісень конкретно для гурту, то зараз ми цим не займаємось. Я збираю в собі переживання, емоції та відчуття і колись, коли ми переможемо, Антитіла випустять новий альбом, – зазначив музикант.

Він наголосив, що альбом буде світлим, радісним, потужним та позитивним – про відродження та відновлення України.

Артист упевнений, що час для написання нових робіт настане, але зараз вони зайняті іншими справами.

Наразі колектив перебуває в Харківській області. Вони парамедики. Їхнє завдання полягає в тому, щоб надавати бійцям першу медичну допомогу.

– Нами керує фахівець, професійний медик Дмитро Білоконський, і ось що ми робимо щодня саме в цьому контексті. Безпосередньо гурт Антитіла не штурмує позиції рашистів, не біжить попереду підрозділів з автоматом. Але, звичайно, ми можемо і вміємо стріляти і можемо виконувати такі обов’язки, але зараз основне наше завдання – це рятувати життя, – зазначив Тарас.

Каже, обстановка на Харківщині наразі оптимістична, оскільки протягом останніх двох тижнів ЗСУ звільняють окуповані міста та селища.

– Поступово рухаються до того місця, де буде дуже боляче рашистам відчути всю міць та запал української армії. Тому я маю оптимістичний настрій, саме те, що стосується оперативної обстановки в Харківському регіоні, оперативної обстановки тут на користь ЗСУ. Вона призведе до зміни оперативної обстановки й в інших напрямках, – зазначив Тополя.

Музикант наголосив, що тактичні перемоги в ЗСУ є щодня. Звісно, ​​не без втрат та не без загибелі українських героїв. Але це війна, і тут, на жаль, без цього ніяк.

Фото: Тарас Тополя