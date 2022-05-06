Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя рассказал, остались ли у него силы на написание музыки во время войны. Также артист поделился, где сейчас находится их коллектив и какая ситуация на фронте.

Сейчас Антитела стоят на защите нашей страны. Музыканты одни из первых вступили в ряды ВСУ, когда началась полномасштабная война.

Тополя сказал, что на такие коллаборации как с английским певцом Эдом Шираном, время находить нужно. Напомним, недавно они представили совместную песню 2 Step, клип к которой за пару дней собрал более 2 млн просмотров на YouTube.

Тарас сказал, что такой возможности в обычной жизни могло бы и не быть, поэтому шанс упускать нельзя, нужно реализовывать.

— Если говорить о написании песен конкретно для группы, то сейчас мы этим не занимаемся. Я собираю в себе переживания, эмоции и ощущения и когда-то, когда мы победим, Антитела выпустят новый альбом, — отметил музыкант.

Он подчеркнул, что альбом будет светлым, радостным, мощным и положительным — некий ренессанс возрождения и восстановления Украины.

Артист уверен, время для написания новых работ наступит, однако сейчас они заняты другими делами.

Сейчас коллектив находится в Харьковской области. Они парамедики. Их задание состоит в том, чтобы оказывать первую медицинскую помощь бойцам

— Нами руководит специалист, профессиональный медик Дмитрий Белоконский и вот что мы делаем каждый день именно в этом контексте. Непосредственно группа Антитела не штурмует позиции рашистов, не бежит впереди подразделения с автоматом. Но, конечно, мы можем и умеем стрелять и можем выполнять такого рода обязанности, но сейчас основная наша задача — это спасать жизнь, — отметил Тарас.

Говорит, обстановка в Харьковской области сейчас оптимистичная, поскольку в течении последних двух недель ВСУ освобождают оккупированные города и поселки.

— Постепенно двигаются к тому месту, где будет очень больно рашистам ощутить всю мощь и пыл украинской армии. Поэтому у меня есть оптимистическое настроение, именно то, что касается оперативной обстановки в Харьковском регионе, оперативной обстановки здесь в пользу уже ВСУ. Она приведет к изменению оперативной обстановки и в других направлениях, — отметил Тополя.

Музыкант подчеркнул, что тактические победы у ВСУ каждый день. Конечно, не без потерь и не без гибели украинских военных, героев. Но это война и здесь, к сожалению, без этого никак.

Фото: Тарас Тополя