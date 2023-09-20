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Завжди поруч: Андрій Бєдняков зворушливо привітав доньку з народинами

20 Вересня 2023, 11:33
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Андрей Бедняков
Джерело: Андрій Бєдняков

Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков зворушливо привітав із днем народження свою доньку Ксенію. Дівчинці виповнилося вісім років. Тато відзначив, що вона вже доросла.

– Я завжди поруч, що б не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили, до останнього подиху. Ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе! – написав Андрій Бєдняков.

Привітальне повідомлення телеведучий підписав як той, хто приймає ванну та доїдає їжу після доньки. Також він попередив, що на телефон у якості подарунка Ксенії варто чекати не раніше, ніж їй виповниться 10 років. Це попередження він супроводив емодзі у вигляді злого смайла та обличчя, що плаче від сміху.

До привітань в коментарях доєдналася реперка Альона Альона. Підписники актора теж не пошкодували добрих слів для дівчинки та її батьків.

Зараз дивляться
  • Вітаю, Ксеню! Їй дуже пощастило з батьками! Хай буде щасливим і безтурботним життя!
  • Щасливої долі тобі, краса!
  • Вітаю з днем народження! Здоров’я, щастя, мирного щасливого дитинства!
  • Вітання красуні і класним батькам!
  • Вітання! Нехай ще довго сидить на твоїх плечах, як мінімум, 2 роки без телефону, а потім з телефоном!

Андрій Бєдняков у шлюбі з телеведучою Анастасією Короткою. Минулої осені в подружжя також народився син. Перше спільне фото з малим актор показав цього літа.

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