Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков трогательно поздравил с днем рождения свою дочь Ксению. Девочке исполнилось восемь лет. Папа отметил, что она уже взрослая.

— Я всегда рядом, что бы ни случилось. Буду подбрасывать тебя, пока есть силы, до последнего вздоха. Мы с мамой гордимся тобой. Люблю тебя! – написал Андрей Бедняков.

Поздравление телеведущий подписал как тот, кто принимает ванну и доедает еду после дочери. Также он предупредил, что телефона в качестве подарка Ксении стоит ждать не раньше, чем ей исполнится 10 лет. Это предупреждение он сопроводил эмодзи в виде злого смайла и плачущей от смеха мордашки.

К поздравлениям в комментариях присоединилась реперша Алена Алена. Подписчики актера тоже не пожалели добрых слов для девочки и ее родителей.

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Поздравляю, Ксеня! Ей очень повезло с родителями! Пусть будет счастливой и беззаботной жизнь!

Счастливой судьбы тебе, красота!

Поздравляю с днем ​​рождения! Здоровья, счастья, мирного счастливого детства!

Поздравления красавице и классным родителям!

Поздравление! Пусть еще долго сидит на твоих плечах, как минимум два года без телефона, а потом с телефоном!

Андрей Бедняков женат на телеведущей Анастасии Короткой. Прошлой осенью у супругов также родился сын. Первое общее фото с малышом актер показал этим летом.