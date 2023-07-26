Ведучий Андрій Бєдняков показав перше спільне фото з дев’ятимісячним сином.

Кадром зірковий батько поділився в Instagram. Він тримає Остапа на руках, позуючи на березі Дніпра в Києві, хоч і поставив локацію Лос-Анджелес.

– Це мій син. Остап Олексійович, – написав під кадром Бєдняков, додавши емодзі у вигляді серця.

Варто зазначити, що поруч з ім’ям сина Андрій вказав по батькові Олексійович, а тому багато шанувальників замислилися – чому, припустивши, що ведучий традиційно жартує. Також дехто додав, що тоді він має бути Анастасійовичем, оскільки дуже схожий на маму.

Я почала одразу згадувати ваше ім’я. Перевірка на пам’ять, прикольно. Остап красунчик.

Він Остап Анастасійович. Копія Настя.

Олексійович. Обожнюю ваш гумор.

Олексійович… Андрійович… Яка різниця, головне козак нехай росте бадьорим і усміхненим у вільній Україні.

Бачу вже й Батьківщину-матір бігом у Лос-Анджелесі побудували.

Це Бєдняков, усе з гумором.

Тест на уважність, – пишуть у коментарях.

Раніше дружина та діти Бєднякова вперше приїхали в Україну за час повномасштабної війни. Тривалий час Анастасія з донькою і сином перебувала в США.