Російський репер Noize MC (справжнє ім’я – Іван Алексєєв), який активно підтримує Україну з 2014 року, розповів, що його дідусь народився на Донеччині. Також музикант зазначив, що саме він прищепив йому любов до української мови.

Так, на одному з концертів, перед тим як виконати пісню українською мовою Вуду, Noize MC вирішив поділитися одкровеннями. Артист зазначив, що з дитинства цікавився культурою України і навіть вчив наш алфавіт.

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– Мій дідусь народився на Донбасі. У війну його покидало дуже серйозно по всьому Радянському Союзу. Він жив у Лебедині, довгий час жив у Вінниці, потім опинився в Казахстані. Українською він удома не говорив, але його мама, моя прабабуся, говорила суржиком. Дідусь показав мені українську абетку і навчив перших правил читання, – поділився репер.

Він додав, що ріс на кордоні з Україною – у місті Бєлгороді, що і вплинуло на його інтерес до української культури.

– Я завжди цікавився українською культурою та мовою. І мріяв написати пісню українською довгий час. Я свідомо йшов до цього понад десяти років. Це було складно, але, здається, вийшло, – наголосив Noize MC.

Слова репера супроводжувалися вигуками Слава Україні та оплесками.

Раніше Noize MC розплакався, обговорюючи війну в Україні. Тоді артист сказав, що не соромиться своїх емоцій, оскільки співпереживає разом із нашим народом.

Репер зізнався, хоче, щоб від українців відстали і дали їм нарешті розвиватися, оскільки вважає Україну та її народ неймовірними.

Зазначимо, Noize MC регулярно дає благодійні концерти на підтримку нашої країни.

Фото: Noize MC