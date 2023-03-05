Российский репер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев), который активно поддерживает Украину с 2014 года, рассказал, что его дедушка родился в Донецкой области. Также музыкант отметил, что именно он привил ему любовь к украинскому языку.

Так, на одном из концертов, перед тем как исполнить песню на украинском языке Вуду, Noize MC решил поделиться откровениями. Артист отметил, что с детства интересовался культурой Украины и даже учил наш алфавит.

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— Мой дедушка родился на Донбассе. В войну его пометало очень серьезно по всему Советскому Союзу. Он жил в Лебедине, долгое время жил в Виннице, потом оказался в Казахстане. На украинском он дома не говорил, но его мама, моя прабабушка, говорила на суржике. Дедушка показал мне украинский алфавит и научил первым правилам чтения, — поделился рэпер.

Он добавил, что рос на границе с Украиной — в городе Белгороде, что и повлияло на его интерес к украинской культуре.

— Я всегда интересовался украинской культурой и языком. И мечтал написать песню на украинском долгое время. Я сознательно шел к этому больше десяти лет. Это было сложно, но, кажется, получилось, — подчеркнул Noize MC.

Слова репера сопровождались криками Слава Украине и аплодисментами.

Ранее Noize MC расплакался, обсуждая войну в Украине. Тогда артист сказал, что не стесняется своих эмоций, поскольку сопереживает вместе с нашим народом.

Рэпер признался, хочет, чтобы от украинцев отстали и дали им наконец-то развиваться, поскольку считает Украину и ее народ невероятными.

Отметим, Noize MC регулярно дает благотворительные концерты в поддержку нашей страны.

Фото: Noize MC