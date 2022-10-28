Російський репер Іван Алексєєв, відомий під псевдонімом Noize MC, розплакався під час обговорення війни в Україні. В одному зі своїх останніх інтерв’ю артист заявив, що від нашого народу, нарешті, відстануть і дадуть розвиватися.

В інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю музикант не зміг стримати сліз – він заявляв, що не соромиться своїх емоцій, оскільки став чуттєвішим та емпатичнішим.

Все через війну в Україні, яку артист співпереживає разом із нашим народом.

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Емоції наринули після питання від Юрія про слова Noize MC, які він виголосив на останньому турі в Україні у 2021 році. Тоді перед публікою у Києві артист виконав пісню Yes future 2012 року, але зі зміненим приспівом.

– Росія попереду всієї планети, але Україна найперша. І вам скоро сто пудів пощастить, свіжий вітер розжене всі чорні хмари, – закричав зі сцени Іван.

Музикант прокоментував свої гучні слова, хоч це й далося йому досить важко.

– Мені хотілося їх якось підтримати. Все почало згущуватися під час туру Україною. Я так хочу, щоб просто, Господи, від них нарешті відстали та дали їм розвиватися. Це такі круті люди та крута країна, пи***ць, – емоційно зізнався Алексєєв.

Після цих слів Noize MC розплакався і почав витирати сльози.

Нагадаємо, що артист уже багато років критикує диктатуру Кремля та підтримує Україну. Ще навесні Noize MC брав участь у благодійних концертах для допомоги нашій країні.