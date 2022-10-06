Американський актор і рок-музикант Джаред Лето зіграє головну роль у фільмі про знаменитого німецького модельєра Карла Лагерфельда і спродюсує картину.

Довірені особи покійної ікони моди – генеральний директор Karl Lagerfeld із 2011 року П’єр Паоло Рігі, старший віцепрезидент із іміджу і комунікацій в Karl Lagerfeld Керолайн Лебар і помічник та охоронець дизайнера Себастьян Жондо стануть виконавчими продюсерами стрічки.

За словами Джареда, Карл завжди був для нього джерелом натхнення.

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– Він був справжнім ерудитом, художником, новатором, лідером і, найголовніше, доброю людиною. Коли ми зібралися разом із командою Карла, ми одразу ж поділилися творчим баченням створення поважної оди йому, розсуваючи при цьому художні межі того, яким може бути біографічний фільм. Я так вдячний Керолайн, П’єру і Себастьяну за те, що вони дозволили нам разом відправитися в цю подорож, – зазначив актор.

Точна сюжетна лінія залишається конфіденційною, хоча фільм розповість про ключові стосунки в житті Лагерфельда. Наразі продюсери ведуть переговори з режисерами.

Лето спродюсує кінокартину разом зі своєю партнеркою Еммою Ладбрук через їхню продюсерську компанію Paradox.

Нагадаємо, Карл Лагерфельд помер у лютому 2019 року. Модельєр Chanel пішов із життя у віці 85 років.