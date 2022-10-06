Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето сыграет главную роль в фильме о знаменитом немецком модельере Карле Лагерфельде и спродюсирует картину.

Доверенные лица покойной иконы моды — генеральный директор Karl Lagerfeld с 2011 года Пьер Паоло Риги, старший вице-президент по имиджу и коммуникациям в Karl Lagerfeld Кэролайн Лебар и помощник и телохранитель дизайнера Себастьян Жондо станут исполнительными продюсерами ленты.

По словам Джареда, Карл всегда был для него источником вдохновения.

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— Он был настоящим эрудитом, художником, новатором, лидером и, самое главное, добрым человеком. Когда мы собрались вместе с командой Карла, мы сразу же поделились творческим видением создания уважительной оды ему, раздвигая при этом художественные границы того, каким может быть биографический фильм. Я так благодарен Кэролайн, Пьеру и Себастьяну за то, что они позволили нам вместе отправиться в это путешествие, — отметил актер.

Точная сюжетная линия остается конфиденциальной, хотя фильм расскажет о ключевых отношениях в жизни Лагерфельда. В настоящее время продюсеры ведут переговоры с режиссерами.

Лето спродюсирует кинокартину вместе со своей партнершей Эммой Ладбрук через их продюсерскую компанию Paradox.

Напомним, Карл Лагерфельд умер в феврале 2019 года. Модельер Chanel ушел из жизни в возрасте 85 лет.