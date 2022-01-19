Потоковий сервіс Apple TV+ трейлер серіалу WeCrashed з Енн Гетевей та Джаредом Лето у головних ролях. Також стала відома дата прем’єри проєкту – 18 березня 2022 року.

Так, голлівудські актори зіграють у серіалі пару, які започаткували стартап WeWork. Серіал розповість про зліт та падіння компанії. Відносини чоловіка та жінки перевірятимуться судовими позовами, які знищили їхню колись прибуткову компанію.

Трейлер знайомить нас з Адамом Нейманом (Лето), співзасновником WeWork, та його дружиною Ребекою Нейман (Гетевей). У короткому ролику подружжя дуже закохане і пишається майбутнім, яке вони будують, спостерігаючи за зростанням компанії WeWork. Однак згодом Адам втрачає голову через владу, і його вчинки поступово знищують його із дружиною життя.

Відомо, що за сюжет взято реальну історію компанії WeWork, яка змогла досягти капіталізації у розмірі $47 млрд. Але доля змінила життя Нейман — їх звинувачували у вживанні наркотиків, сексуальному домаганні, незаконних діях та тіньових схемах ведення бізнесу.

Подивитися серіал можна буде на платформі Apple TV+ – перші три епізоди випустять 18 березня, після чого покажуть решту серій до 22 квітня. Знімання картини розпочалися навесні 2021 року і вже у вересні їх закінчили.