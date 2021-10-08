После выхода сериала Игра в кальмара на Netflix продажи белых слипонов Vans выросли на рекордные 7800%.

Помимо обуви, в которой ходили герои сериала, увеличился спрос и на зеленые костюмы. По данным Lyst, поисковые запросы на них выросли на 97%, а на белые слипоны — на 145%.

Также пользуются популярностью и красные костюмы надзирателей. Поисковые запросы на них подскочили на 62% за последние несколько недель.

В сети предполагают, что такой спрос связан с приближением Хэллоуина, во время которого большинство захотят почувствовать себя героями популярного сериала Игра в кальмара.

Стоимость слипонов составляет от $30 до $60. Их часто покупают под спортивные костюмы или для создания повседневного уличного образа. Однако Игра в кальмара сделала обычную на вид обувь хитом продаж.

Игра в кальмара — это южнокорейский сериал, премьера которого состоялась 17 сентября на стриминговой платформе Netflix.

В центре сюжета — группа из 456 игроков, которые соревнуются в серии детских игр за многомиллиардный приз. Однако проигрыш каждого из них означает смерть.

Проект стал настоящей сенсацией последних лет, а в Netflix его уже называют самым успешным за всю историю, поскольку он возглавил топ сервиса в 90 странах мира.