Бути зіркою – це не завжди приємні клопоти, популярність і суто переваги. Часто знаменитості потерпають від уваги настирливих прихильників, а найгірше – коли їх починають переслідувати, адже ніколи не знаєш, що в голові у тієї чи іншої людини.

Буває, що фанати чатують зірок під їхніми будинками, буває, що завалюють подарунками, пишуть у соцмережах, проте дехто поводиться не зовсім адекватно – пишучи різноманітні дописи, погрожуючи тощо.

Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок, яких переслідували фанати.

У січні співачка Злата Огнєвіч показала чоловіка, який переслідує її вже три роки. Такий собі Вадим Лебедєв погрожував артистці та навіть говорив, що йому потрібна не вона, а її батько.

– Якщо ще раз побачу по телевізору, я тебе завалю або тата. Ти зрозуміла мене, почула? Ти чого дурницями займаєшся? Передавай кому хочеш, ти ж знаєш, чим усе закінчиться. Кого ти лякаєш? – сказав одного разу чоловік Златі.

Співачка написала заяву в поліцію і там почали розглядати справу проти чоловіка, однак через повномасштабну війну процес затягнувся.

Нині Злата розповіла, що в неї з’явився черговий настирливий шанувальник. Чоловік приходить до неї під будинок, просить зустрічі, приносить квіти. Одного разу вона з ним навіть зіткнулася.

– Він не такий агресивний, як інші… Мені це все неприємно, але я сподіваюся, що він не такий агресивний, і я зможу йому пояснити, що цього робити не варто, – сказала Огнєвіч.

Із переслідувачем зіткнулася співачка Jerry Heil. Їй продовжує писати шанувальник із РФ. До повномасштабної війни він приїжджав з Іркутська до Львова, де виконавиця проводила зустріч із шанувальниками.

Нині він дістався до викладача співачки, кажучи йому, щоб той видалив зі свого акаунта весь контент з артисткою. А також представився, як “ваша тінь”.

– Це він написав моєму викладачеві. Накручує і скручує мені підписки в усіх соцмережах. До війни з Іркутська приїхав до Львова. Наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного й посміялася, – розповіла Jerry Heil.

Жертвою настирливого шанувальника стала співачка Христина Соловій. Харків’янин блокував бронювання квитків на її концерти, тим самим зриваючи їх.

Ба більше, він також атакував її соцмережі та писав під кожним постом погрози про побиття людей на її концертах.

– Про те, що я лицемірна, несправедлива, брехлива. Я знаю, де ви живете, і я не буду чекати на вас біля будинку. Я знаю про вас дуже багато різної інформації, але… Зауважте, я людина сором’язлива: я буду це робити через інших людей, – ділилася колись Христина.

У 2020 році кіберполіція затримала зловмисника.

2019 року співачка Слава Камінська також розповідала, що її переслідує якийсь чоловік. За її словами, у цієї людини ознаки психічного розладу.

Чоловік заявляв, що у них є спільні діти, а також те, що вона – жінка, яка переховується від нього в іншому вигляді.