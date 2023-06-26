Быть звездой — это не всегда приятные хлопоты, популярность и сугубо преимущества. Часто знаменитости страдают от внимания назойливых поклонников, а хуже всего — когда их начинают преследовать, ведь никогда не знаешь, что в голове у того или иного человека.

Бывает, что фанаты караулят звезд под их домами, бывает, что заваливают подарками, пишут в соцсетях, однако некоторые ведут себя не совсем адекватно — отправляют разнообразного характера сообщения, угрожают и много другое.

Факты ICTV решили составить подборку звезд, которых преследовали фанаты.

В январе певица Злата Огневич показала мужчину, который преследует ее уже три года. Некий Вадим Лебедев угрожал артистке и даже говорил, что ему нужна не она, а ее отец.

– Если еще раз увижу по телевизору, я тебя завалю или папу. Ты поняла меня, услышала? Ты чего ерундой занимаешься? Передавай кому хочешь, ты же знаешь, чем все закончится. Кого ты пугаешь? — сказал однажды мужчина Злате.

Певица написала заявление в полицию и там начали рассматривать дело против мужчины, однако из-за полномасштабной войны процесс затянулся.

Сейчас Злата рассказала, что у нее появился очередной назойливый поклонник. Мужчина приходит к ней под дом, просит встречи, приносит цветы. Однажды она с ним даже столкнулась.

— Он не такой агрессивный, как другие… Мне это все неприятно, но я надеюсь, что он не такой агрессивный, и я смогу ему объяснить, что этого делать не стоит, — сказала Огневич.

С преследователем столкнулась певица Jerry Heil. Ей продолжает писать поклонник из РФ. До полномасштабной войны он приезжал из Иркутска во Львов, где исполнительница проводила встречу с поклонниками.

Сейчас он добрался до преподавателя певицы, говоря ему, чтобы тот удалил со своего аккаунта весь контент с артисткой. А также представился как “ваша тень”.

— Это он написал моему преподавателю. Накручивает и скручивает мне подписки во всех соцсетях. До войны из Иркутска приехал во Львов. Наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась, — рассказала Jerry Heil.

Жертвой назойливого поклонника стала певица Кристина Соловий. Харьковчанин блокировал бронирования билетов на ее концерты, тем самым срывая их.

Более того, он также атаковал ее соцсети и писал под каждым постом угрозы об избиении людей на ее концертах.

— О том, что я лицемерная, несправедливая, лживая. Я знаю, где вы живете, и я не буду ждать вас у дома. Я знаю о вас очень много различной информации, но. Заметьте, я человек стеснительный: я буду это делать через других людей, — делилась когда-то Кристина.

В 2020 году киберполиция задержала злоумышленника.

В 2019-м певица Слава Каминская также рассказывала, что ее преследует некий мужчина. По ее словам, у этого человека признаки психического расстройства.

Мужчина заявлял, что у них есть общие дети, а также то, что она – женщина, которая скрывается от него в другом облике.