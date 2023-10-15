Актор Кріс Еванс, відомий ролями в кіновсесвіті Марвел підтвердив одруження з Альбою Баптистою в Бостоні. Артист засвітився з обручкою на публіці.

Це перший випадок, коли Еванс підтвердив свій шлюб із коханою. На сцені виставки Comic Con Нью-Йорку він не став знімати обручку.

Однак не тільки каблучка свідчить про те, що Кріс більше не холостяк. Він прямо відповів на запитання фанатів.

Зараз дивляться

– Я одружився. Це було дуже, дуже здорово, – зізнався актор під схвальні вигуки шанувальників.

Відомо, що про весілля Кріса Еванса стало відомо ще на початку вересня. Весільна церемонія була в Португалії – на батьківщині Альби. Як виявилося, свято довелося влаштовувати цілих два рази.

– У нас було дві церемонії – на Східному узбережжі і в Португалії – моя дружина португалка. Планувати весілля дуже важко. Про це знають ті, хто вже через це пройшов. Це забирає у вас багато сил. Але зараз ми відпочиваємо і насолоджуємося життям, – заявив Кріс.

Втім, у світі зірок не обходиться і без розставань – нещодавно стало відомо, що Вілл Сміт і актриса Джада Пінкетт-Сміт розлучилися 7 років тому. Інформація про це таємно приховувалася, і спливла тільки зараз. І хоча офіційно вони не розлучені, але живуть окремо багато років.