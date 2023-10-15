Актер Крис Эванс, известный ролями в киновселенной Марвел подтвердил женитьбу с Альбой Баптистой в Бостоне. Артист засветился с обручальным кольцом на публике.

Это первый случай, когда Эванс подтвердил свой брак с возлюбленной. На сцене выставки Comic Con Нью-Йорке он не стал снимать обручальное кольцо.

Однако не только кольцо свидетельствует о том, что Крис больше не холостяк. Он прямо ответил на вопрос фанатов.

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— Я женился. Это было очень, очень здорово, — признался актер под одобрительные возгласы поклонников.

Известно, что о свадьбе Криса Эванса стало известно еще в начале сентября. Свадебная церемония была в Португалии — на родине Альбы. Как оказалось, праздник пришлось устраивать целых два раза.

— У нас было две церемонии — на Восточном побережье и в Португалии — моя жена португалка. Планировать свадьбу очень трудно. Об этом знают те, кто ужен через это прошел. Это отнимает у вас много сил. Но сейчас мы отдыхаем и наслаждаемся жизнью, — заявил Крис.

Впрочем, в мире звезд не обходится и без расставаний — недавно стало известно, что Уилл Смит и актриса Джада Пинкетт-Смит расстались 7 лет назад. Информация об этом тайно скрывалась, и всплыла только сейчас. И хотя официально они не разведены, но живут раздельно многие годы.