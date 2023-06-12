Даша Квіткова і Микита Добринін офіційно розлучилися

Блогерка Даша Квіткова і телеведучий Микита Добринін офіційно розлучилися. Зараз експодружжя чекає на документи.

Про це розповіла Даша в Instagram, спілкуючись із підписниками. Так, хтось із шанувальників у неї поцікавився – які у них зараз стосунки з Добриніним.

– Ми офіційно розлучилися. Чекаємо на документи. Стосунки нейтральні та батьківські, – відповіла Квіткова.

Також підписники намагаються розпитати у блогерки про те, як зараз у неї йдуть справи в особистому житті. Хтось цікавиться, чи бажає вона одружитися знову, а хтось запитує, чи зайняте її серце.

– Дівчата, я знаю, як вам цікаво дізнатися про моє особисте. Але в мене був публічний досвід, і я досі розгрібаю його наслідки… Тому, навіть якби я була б закохана і в мене був би чоловік, то хотіла б, щоб це залишилося тим сакральним і особистим до того моменту, доки не буду готова розповісти, – наголосила Квіткова.

Каже, зараз ще відверто розмовляти про особисте не готова. Дорожить часом, і головне – щаслива, а сама чи ні – неважливо.

У січні 2023 року стало відомо, що Даша Квіткова і Микита Добринін розійшлися. Таке рішення екскохані ухвалили разом, проте першою на розмову вийшла Даша.