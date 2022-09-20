Голлівудський актор Бред Пітт дебютував як скульптор у художній галереї в фінському місті Тампере.

Володар премії Оскар представив дев’ять своїх робіт – бронзову скульптуру, що зображує людину, яка намагається вибратися з ящика, кулі, що застигли в кристалізованому силіконі, гіпсове панно, що зображує перестрілку, мініатюру будинку з деревини та інші арт-об’єкти.

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На відкритті виставки Пітт з’явився разом із австралійським музикантом Ніком Кейвом та британським скульптором Томасом Хаусаго.

– Для мене це про саморефлексію. Йдеться про те, де я помилився у своїх стосунках, де спіткнувся, в чому замішаний. Для мене це народилося з володіння тим, що я називаю радикальною інвентаризацією себе, бути по-справжньому жорстоко чесним із собою і брати до уваги тих, кого я, можливо, образив у моменти, коли я чинив неправильно, – сказав Бред.

Зазначається, що актор почав пробувати свої сили в гончарній справі після розлучення з Анджеліною Джолі в 2017 році. Тоді він по п’ять годин проводив у студії, вважаючи своє заняття не мистецтвом, а поодиноким хобі.