Голливудский актер Брэд Питт дебютировал в качестве скульптора в художественной галереи в финском городе Тампере.

Обладатель премии Оскар представил девять своих работ — бронзовую скульптуру, изображающую человека, который пытается выбраться из ящика, застывшие в кристаллизованном силиконе пули, гипсовое панно, изображающее перестрелку, миниатюра дома из древесины и другие арт-объекты.

На открытии выставки Питт появился вместе с австралийским музыкантом Ником Кейвом и британским скульптором Томасом Хаусаго.

— Для меня это о саморефлексии. Речь идет о том, где я ошибся в своих отношениях, где оступился, в чем замешан. Для меня это родилось из владения тем, что я называю радикальной инвентаризацией себя, быть по-настоящему жестоко честным с собой и принимать во внимание тех, кого я, возможно, обидел, в моменты, когда я поступал неправильно, — сказал Брэд.

Отмечается, что актер начал пробовать свои силы в гончарном деле после развода с Анджелиной Джоли в 2017 году. Тогда он по пять часов проводил в студии, считая свое занятие не искусством, а одиночным хобби.