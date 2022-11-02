Фронтмен ірландського гурту U2 Боно розповів про випадок, який стався з ним у резиденції президента США. Він заснув у Білому домі під час зустрічі з Бараком Обамою, де був зі своєю дружиною Алі Г’юстон.

Курйозним випадком артист поділився у своїх мемуарах Капітуляція: 40 пісень, одна історія, які представив 1 листопада. Боно розповів, що у нього алергія на саліцилову кислоту, яка міститься у вині і деяких продуктах. 44-й президент США пив коктейлі, а співак пригубив два келихи вина.

– Коли я почав засинати, я вибачився, і те, що сталося далі, трохи розмито, але, за словами Алі, пройшло близько 10 хвилин, перш ніж президент запитав її: Боно давно немає. Він в порядку? – згадує музикант.

За словами Боно, його дружина сказала Обамі, що не варто хвилюватися, але тодішній президент вирішив знайти його і знайшов – у спальні Лінкольна.

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– Вони увійшли в спальню Лінкольна, і там я опинився, зовсім замерзлий, на самому його ліжку, – розповів артист.

Додає, Барак не повірив, що у нього непереносимість саліцилової кислоти, тому просто подумав, що співак перебрав, а дружина прикриває його.

Варто зазначити, зараз багато зірок презентують свої мемуари, наприклад, актор Меттью Перрі, який розкрив про себе в них багато несподіваних речей. Так, зірка серіалу Друзі зізнався в ненависті до Кіану Рівзу.