Актор і зірка серіалу Друзі Меттью Перрі розповів про витрати $9 млн на порятунок від алкогольної та наркотичної залежності. Такі гроші він витратив упродовж більшої частини свого життя.

Відомо, що зараз Меттью тверезий – він уже успішно відмовляється від спиртного протягом 18 місяців.

– Я, напевно, витратив $9 млн або близько того, намагаючись протверезіти, – зізнався актор.

Перрі також розповів, що наркомани мають те, чого немає у нього – можливості зберігати анонімність в умовах залежності. Щоправда, не всі люди, які страждають, мають стільки ресурсів, скільки їх в актора.

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Відомо, що вживати алкоголь він почав у 14 років, і після цього він мав опіоїдну залежність. На цьому тлі Меттью мало не попрощався з життям у 2019 році – тоді лікарі говорили, що має лише 2% на виживання. Метью був у комі два тижні, після чого пробув ще п’ять місяців у лікарні. Він заявив, що це був жахливий досвід.

Докладно про своє насичене життя актор розповів у мемуарах Друзі, коханці та велика жахлива річ, які з’являться у продажу вже 1 листопада 2022 року.