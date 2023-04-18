Співак Позитив (справжнє ім’я – Олексій Завгородній) зізнався, що страждає від депресії. Каже, це діагноз, який у нього був ще три роки тому.

За словами Позитива, причини його депресії – постійні концерти, недосипання, спосіб життя.

– Це нерви. Зараз я в процесі, який дуже складний. Але дійсно дуже допомагають люди, які тебе оточують, близькі, – сказав музикант.

Раніше від депресії міг рятуватися алкоголем, але наразі веде здоровий спосіб життя. Каже, коли світліша голова, то ти краще працюєш.

Нагадаємо, нещодавно Позитив розсекретив свій місячний бюджет. Артист сказав, що за час повномасштабної війни його доходи зменшилися приблизно на 80-90%.