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Зараз буду плакати: Гвоздьова вперше побачила результат операції

26 Жовтня 2023, 20:01
Валентина Чорна редакторка стрічки
Ілона Гвоздьова

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова ледь не розплакалася, коли уперше побачила нові груди після операції.

Своєю реакцією вона поділилася у сториз на особистій сторінці в Instagram.

– Мати рідна моя. Дуже гарно. Те, що я зараз бачу, це дуже гарно. Зараз буду плакати, – каже Гвоздьова у відео.

Ілона Гвоздьова

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Також танцівниця розповіла про своє самопочуття після операції. Вона зізналася, що відчуває невеликий біль у спині та відчуття розпирання в ділянці грудей.

Зараз дивляться

Гвоздьову вже виписали додому, тепер її чекає період реабілітації після операції.

Ілона Гвоздьова

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей 25 жовтня в одній із клінік Києва.

У коментарі для ЖВЛ вона розповіла, що збільшила груди за допомогою імплантів 320 мілілітрів, що відповідає другому розміру.

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Фото: Ілона Гвоздьова

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