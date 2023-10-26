Украинская танцовщица Илона Гвоздева едва не расплакалась, когда впервые увидела новую грудь после операции.

Своей реакцией она поделилась в сториз на личной странице в Instagram.

— Мать родная моя. Очень красиво. То, что я сейчас вижу, это очень красиво. Сейчас буду плакать, — говорит Гвоздева в видео.

Также танцовщица рассказала о своем самочувствии после операции. Она призналась, что испытывает небольшую боль в спине и ощущение распирания в области груди.

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Гвоздеву уже выписали домой, теперь ее ждет период реабилитации после операции.

Напомним, что Илона Гвоздева сделала операцию по увеличению груди 25 октября в одной из клиник Киева.

В комментарии для ЖВЛ она рассказала, что увеличила грудь с помощью имплантов 320 миллилитров, что соответствует второму размеру.

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Фото: Илона Гвоздева