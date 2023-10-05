Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, у скільки тисяч доларів їй обійдеться операція зі збільшення грудей. Мамопластику артистка планує робити в київській клініці.
– Від трьох плюс, а там вже на колір і смак – вище і вище, – поділилася хореографка в програмі Ранок у великому місті.
Зараз артистка проходить усі необхідні обстеження.
Реакція Ілони Гвоздьової на засудження
Про бажання змінити власну зовнішність танцівниця відкрито написала в Instagram. За це отримала хвилю критики від підписників. Проте Ілона Гвоздьова не звертатиме уваги на засудження. За словами артистки, збільшення грудей не є для неї наслідуванням чи гонитвою за трендами.
– Прийшов час, як то кажуть, я перечекала і використала природні ресурси, які могли змінити мою картину. Це не спрацювало, – резюмувала Ілона Гвоздьова.
Що Ілоні Гвоздьовій сказав чоловік
Чоловік танцівниці спочатку виступив проти операції зі збільшення грудей. Він казав, що його все влаштовує в дружині, але зараз зрозумів її бажання та не проти мамопластики.
– Нещодавно він сказав: Якщо це зробить тебе щасливою внутрішньо, будь ласка, роби всі необхідні обстеження, – розповіла Ілона Гвоздьова.
Нині артистка готується здійсненити свою мрію та продовжує вивчати усі подробиці стосовно операції.
Фото: Ілона Гвоздьова