Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, у скільки тисяч доларів їй обійдеться операція зі збільшення грудей. Мамопластику артистка планує робити в київській клініці.

– Від трьох плюс, а там вже на колір і смак – вище і вище, – поділилася хореографка в програмі Ранок у великому місті.

Зараз артистка проходить усі необхідні обстеження.

Реакція Ілони Гвоздьової на засудження

Про бажання змінити власну зовнішність танцівниця відкрито написала в Instagram. За це отримала хвилю критики від підписників. Проте Ілона Гвоздьова не звертатиме уваги на засудження. За словами артистки, збільшення грудей не є для неї наслідуванням чи гонитвою за трендами.

Зараз дивляться

– Прийшов час, як то кажуть, я перечекала і використала природні ресурси, які могли змінити мою картину. Це не спрацювало, – резюмувала Ілона Гвоздьова.

Що Ілоні Гвоздьовій сказав чоловік

Чоловік танцівниці спочатку виступив проти операції зі збільшення грудей. Він казав, що його все влаштовує в дружині, але зараз зрозумів її бажання та не проти мамопластики.

– Нещодавно він сказав: Якщо це зробить тебе щасливою внутрішньо, будь ласка, роби всі необхідні обстеження, – розповіла Ілона Гвоздьова.

Нині артистка готується здійсненити свою мрію та продовжує вивчати усі подробиці стосовно операції.

Фото: Ілона Гвоздьова