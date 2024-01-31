Певица MamaRika сообщила поклонникам, что решилась на пластику груди. Артистка пока не показала, как именно изменила свои формы, однако пообещала вскоре познакомить всех “с новой собой”.

MamaRika сделала пластику груди

Звезда опубликовала в Instagram видео из клиники, где она сделала операцию. В нем она держит в руках коробку с имплантами, которые позволят ей, как написала певица, “стать лучшей версией себя”.

При этом MamaRika отметила, что любит себя разной, однако “готова идти дальше”. Знаменитость добавила, что пришла к врачам с непростым запросом.

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— Мы должны были исключить все риски из-за вероятной наследственности онкологии в моей семье, — поделилась артистка.

Судя по видео, муж певицы Сергей Середа поддержал ее стремление к переменам. MamaRika пообещала, что скоро ее поклонники увидят результат.

Реакция сети на пластическую операцию MamaRika

Поклонники радуются за любимую артистку. Некоторые написали в комментариях, что разгадали намерения певицы. Нашлись и те, кто считает, что MamaRika поторопилась с решением. Впрочем, большинство сошлось во мнении, что каждая женщина имеет полное право делать с собой все, что считает нужным.

О, как классно! Поддерживаю! Будьте здоровы!

Главное делать так, как хочется. Мы верим в вас.

Если есть такие средства в это время, то ваше право. Я почему-то так и думала, что вы готовитесь к пластике груди.

Мне кажется, что надо было еще подождать. Действительно, мало времени прошло от рождения ребенка плюс упражнения.

Надо было сначала с нами посоветоваться. Пусть все будет хорошо!

Никто не имеет права указывать женщине, как ей жить, что делать со своим телом. Вы — молодец! Захотели — сделали.

Напомним, в августе 2021 года MamaRika родила сына и уже через полтора месяца после родов пришла в форму. Известно, что звезда уделяет много внимания спорту и увлекается йогой.