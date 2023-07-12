Співачка MamaRika показала, якою буде в старості.

Артистка оприлюднила ролик у TikTok, скориставшись популярним фільтром під назвою У віці. На відеоколажі MamaRika постала такою, якою є зараз, і такою, якою, на думку маски, буде в старості.

– Чого у всіх нормально, а я як добрий вечір із цією маскою? – написала під відео артистка.

Підписники почали коментувати відео, зазначивши, що співачка все одно матиме гарний вигляд.