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Мила бабуся вийшла: MamaRika показала, якою буде в старості

12 Липня 2023, 08:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
MamaRika
Джерело: MamaRika

Співачка MamaRika показала, якою буде в старості.

Артистка оприлюднила ролик у TikTok, скориставшись популярним фільтром під назвою У віці. На відеоколажі MamaRika постала такою, якою є зараз, і такою, якою, на думку маски, буде в старості.

@mamarika_official ну чого у всіх норм, а я як добрий вечір з цією маскою?!???? #foru ♬ Maemo – MamaRika

– Чого у всіх нормально, а я як добрий вечір із цією маскою? – написала під відео артистка.

Підписники почали коментувати відео, зазначивши, що співачка все одно матиме гарний вигляд.

  • Очі не старіють! А значить і доступу до душі у старості немає!
  • Насправді красиво, дуже мила бабуся вийшла.
  • Не вір фільтрам! Косметологія непереможна!
  • Нічого така бабуся вийшла.
  • Красуня в будь-якому разі, – пишуть під роликом.
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