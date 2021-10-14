Український дизайнер та модельєр Андре Тан підсумував покази головних світових Тижнів моди і розповів про тенденції першої половини 2022 року.

На особистій сторінці в Instagram він зазначив, що першими тренди майбутнього сезону представили дизайнери з Нью-Йорку.

– На подіумах ми побачили те, що так давно чекали: яскраві кольори, сміливі розрізи, багато бахроми і бездоганні вечірні сукні. До речі, занижена талія з нульових – один з головних хітяр року, і від цієї тенденції точно нікуди не дітися, – розповів модельєр.

Дизайнери з Лондона у новому сезоні радять не скромничати і бути в центрі уваги. Якщо колірна палітра – то найяскравіша, а краще – сліпуча неонова. Якщо прозоре плаття-сітка – то поверх білизни.

– На подіумах не обійшлося і без сміливих аксесуарів – наприклад, барвистих колготок і мереживних панчіх, які легко підлаштовуються і під повсякденний гардероб, і під вечірнє вбрання, – додав Андре Тан.

Щодо італійських дизайнерів, то вони налаштовані на романтику, побачення і вечірки. У новому сезоні нас чекають босоніжки на платформах, кричущі анімалістичні принти, повернення нульових і ніжно-рожеві відтінки.

На паризькому Тижні моди дизайнери представили різноманітні вечірні вбрання, божевільні аксесуари на кожен день, а також проголосили одним з ключових трендів – офісний стиль.

– Сміливо носіть сукні-футляри, спідниці в складку, ділові піджаки та костюми для будь-якого приводу: від шопінгу і прогулянки з подругою до побачення і вечірки до ранку, – радить Андре Тан.

Нещодавно Андре Тан зізнався, що пересадив волосся на голові. За словами кутюр’є, проблеми з облисінням у нього почалися ще в 23 роки через велику кількість тестостерону.

У результаті Андре Тан зважився на операцію з пересадки волосся, яку зробив у Стамбулі (Туреччина). Вартість процедури – від €1 500.