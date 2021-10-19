Німецька акторка та модель Гайді Клум показала своє перевтілення у героя фільму Планета мавп. Саме у такому образі зірка відзначала Хеловін у 2011 році.
На особистій сторінці в Instagram Гайді оприлюднила відео, на якому гримери “чаклують” над її перевтіленням.
Очевидно, напередодні Хеловіна модель вирішила згадати один із своїх найбільш неординарних образів.
– Назад у 2011 рік, – підписала відео Гайді.
Варто зауважити, що Гайді Клум щороку намагається дивувати своїх шанувальників цікавим або моторошним костюмом з нагоди Дня всіх святих.
У 2001 році модель навіть прозвали королевою Хеловіна, коли вона увірвалася на вечірку на коні в образі Леді Ґодіва. Відтоді Гайді Клум лише зміцнювала позиції, щороку перевершуючи костюмами і гримом саму себе.
Зірка вже приміряла на себе образи Фіони з мультфільму Шрек, вампіра, супергероя, відьми, Джесіки Реббіт та інші.
Нещодавно Гайді Клум опублікувала відверті фото, на яких з’явилася топлес. Фотографом виступив її чоловік, учасник гурту Tokio Hotel 30-річний Том Кауліц.
Пара познайомилася на зйомках шоу Топ-модель по-німецьки. Через півроку Том і Хайді заявили про заручини, а у 2019 році організували пишне святкування важливої події.