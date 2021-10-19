Німецька акторка та модель Гайді Клум показала своє перевтілення у героя фільму Планета мавп. Саме у такому образі зірка відзначала Хеловін у 2011 році.

На особистій сторінці в Instagram Гайді оприлюднила відео, на якому гримери “чаклують” над її перевтіленням.

Очевидно, напередодні Хеловіна модель вирішила згадати один із своїх найбільш неординарних образів.

– Назад у 2011 рік, – підписала відео Гайді.

Варто зауважити, що Гайді Клум щороку намагається дивувати своїх шанувальників цікавим або моторошним костюмом з нагоди Дня всіх святих.

У 2001 році модель навіть прозвали королевою Хеловіна, коли вона увірвалася на вечірку на коні в образі Леді Ґодіва. Відтоді Гайді Клум лише зміцнювала позиції, щороку перевершуючи костюмами і гримом саму себе.

Зірка вже приміряла на себе образи Фіони з мультфільму Шрек, вампіра, супергероя, відьми, Джесіки Реббіт та інші.