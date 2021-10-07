Український мультиартист Дмитро Монатик зворушливо привітав свого старшого сина Данила з днем ​​народження. Сьогодні, 7 жовтня, хлопчикові виповнилося шість років.

На честь цього Дмитро опублікував архівне відео, в якому 4-річний Даня каже про те, що мріє стати татом. Також у ролику артист говорить, що дуже любить свого сина.

– Сьогодні ти вже хочеш бути художником, мультиплікатором і часто лікарем. Так цікаво, до яких професій в тебе ще прокинеться потяг. Але тоді, в 4 роки під час інтерв’ю ти сказав слова, які я переслуховую, коли надто важко… Так буває. Часто, – написав Монатик в Instagram.

Співак зазначив, що це відео надто особисте, проте він все-таки хоче поділитися ним і пообіцяти собі та синові зробити все, що в його силах, щоб той ніколи не забрав ці слова назад і щоб йому ніколи не було за них соромно.

– Щоб, коли ти будеш у моєму віці, твій син відповів тобі так само, а донька сказала, що шукає кохання – таку саму доблесну (достойну) людину, як її батько, – продовжив Дмитро.

Артист зазначив, що мріє це побачити на власні очі. Він наголосив, що Данило – найкращий старший брат, якого тільки можна побажати. А також подякував своїй дружині Ірині за двох синів – Даню і Платона.

– Ірино, люблю тебе і дякую за ці чудеса. З шостим днем народження тебе, Даню! Прийде час і ти будеш чудовим татом, а поки що насолоджуйся дитинством, а я продовжу вчитися відповідати твоїм дитячим бажанням, – зазначив Монатик.

Нагадаємо, вперше Дмитро Монатик показав своїх синів у квітні 2021 року, зазначивши, що настав час познайомити їх з публічністю.