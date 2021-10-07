Украинский мультиартист Дмитрий Монатик трогательно поздравил своего старшего сына Даниила с днем рождения. Сегодня, 7 октября, мальчику исполнилось шесть лет.

В честь этого Дмитрий опубликовал архивное видео, в котором 4-летний Даня говорит о том, что мечтает стать папой. Также в ролике артист говорит, что очень любит своего сына.

— Сегодня ты уже хочешь быть художником, мультипликатором и часто доктором. Так интересно, к каким профессиям у тебя еще проснется влечение. Но тогда, в 4 года во время интервью ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень тяжело… Так бывает. Часто, — написал Монатик в Instagram.

Певец отметил, что это видео — слишком личное, однако он все же хочет поделиться им и пообещать себе и сыну сделать все, что в его силах, чтобы он никогда не забрал эти слова обратно и чтобы ему никогда не было за них стыдно.

— Чтобы будучи в моем сегодняшнем возрасте, твой сын ответил тебе так же, а дочь чтобы сказала, что ищет любовь – такого же доблестного человека, как ее отец, — продолжил Дмитрий.

Артист отметил, что мечтает это увидеть собственными глазами. Он подчеркнул, что Даниил — лучший старший брат, которого только можно пожелать. А также поблагодарил свою жену Ирину за двух сыновей — Даню и Платона.

— Ирина, люблю тебя и благодарю за эти чудеса. С шестым днем рождения тебя, Даня! Придет время и ты будешь восхитительным папой, а пока что наслаждайся детством, а я продолжу учиться соответствовать твоим детским желаниям, — отметил Монатик.

Напомним, впервые Дмитрий Монатик показал своих сыновей в апреле 2021 года, отметив, что пришло время познакомить их с публичностью.