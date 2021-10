Шведська активістка Грета Тунберг на концерті Climate Live, який присвячений змінам клімату, виконала хіт Ріка Естлі 1980-х років Never gonna give you up.

На сцені компанію дівчині склав 17-річний Андреас Магнуссон. За словами Грети, вони хотіли потішити інших активістів і зробити їм приємний сюрприз на знак подяки за старанну роботу над організацією заходу.

– Ми хотіли піднести іншим активістам кумедний сюрприз, тому що знаємо, що вони так багато працювали над цим заходом. Врешті-решт, ми просто підлітки, які не проти розіграти одне одного, а не злі діти, якими нас часто зображують ЗМІ, – сказала Грета.

Шанувальників Грети дуже здивувало, що замість серйозної промови щодо проблем зміни клімату вона вирішила розважитися і заспівати. За даними журналістів, дівчина заспівала перед публікою вперше.

Варто зауважити, що Грета виросла у творчій родині, яка пов’язана з музичною сферою. Мати активістки, Малена Ернман, у 2009 році представляла Швецію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення.

А сестра Грети, Беата Тунберг, вирішила піти по стопах матері й також стала співачкою.

Нагадаємо, що Грета Тунберг отримала всесвітню популярність завдяки емоційній промові на саміті ООН зі зміни клімату в 2019 році.

Нещодавно Грета Тунберг взяла участь у демонстрації руху Fridays For Future (П’ятниці заради майбутнього) у Берліні. Це міжнародний громадський рух школярів і студентів на захист клімату.

У Берліні страйк зібрав понад 12 тис. учасників. Акцію підтримали понад 200 різних громадських організацій та ініціатив.

Фото: Грета Тунберг