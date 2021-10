Шведская активистка Грета Тунберг на концерте Climate Live, который посвящен изменениям климата, исполнила хит Рика Эстли 1980-х годов Never gonna give you up.

На сцене компанию девочке составил 17-летний Андреас Магнуссон. По словам Греты, они хотели порадовать других активистов и сделать им приятный сюрприз в благодарность за усердную работу над организацией мероприятия.

— Мы хотели преподнести другим активистам забавный сюрприз, потому что знаем, что они так много работали над этим мероприятием. В конце концов, мы просто подростки, которые не прочь разыграть друг друга, а не злые дети, какими нас часто изображают СМИ, — сказала Грета.

Поклонников Греты очень удивило, что вместо серьезной речи о проблемах изменения климата она решила развлечься и спеть. По данным журналистов, девушка спела перед публикой впервые.

Стоит заметить, что Грета выросла в творческой семье, которая связана с музыкальной сферой. Мать активистки, Малена Эрнман, в 2009 году представляла Швецию на международном песенном конкурсе Евровидение.

Сестра Греты, Беата Тунберг, решила пойти по стопам матери и тоже стала певицей.

Напомним, что Грета Тунберг получила всемирную известность благодаря эмоциональной речи на саммите ООН по изменению климата в 2019 году.

Недавно Грета Тунберг приняла участие в демонстрации движения Fridays For Future (Пятницы ради будущего) в Берлине. Это международное общественное движение школьников и студентов в защиту климата.

В Берлине забастовка собрала более 12 тыс. участников. Акцию поддержали более 200 различных общественных организаций и инициатив.

Фото: Грета Тунберг