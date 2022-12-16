Британський актор Генрі Кавілл зіграє головну роль у серіалі Amazon за всесвітом Warhammer 40,000. Супермен вже звернувся до своїх фанатів на тлі цього оголошення.

Відомо, що компанія Джеффа Безоса набула права на екранізацію Warhammer 40,000. І поки що про сценаристів для майбутнього проєкту ще нічого не відомо, Кавілл готовий зіграти головну роль, а також стати одним із виконавчих продюсерів.

Дії Warhammer 40,000 відбуваються у далекому майбутньому 41 тисячоліття, під час якого галактика повністю занурена війною.

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– Я любив Warhammer з дитинства, і цей момент став для мене по-справжньому особливим. Можливість керувати цим кінематографічним всесвітом із самого її зародження — велика честь і відповідальність, – прокоментував новину актор.

Так, через роботу над новим проєктом, Генрі Кавіл оголосив, що не гратиме Супермена. Він додав, що поважає таке рішення творців фільму, оскільки їм належить зняти цілий всесвіт.

Також у грудні стало відомо, що актор покине серіал Відьмак від Netflix після третього сезону. Його замінить Ліам Гемсворт, який має всі шанси затьмарити свого попередника. Четвертий сезон заплановано на 2024 рік.