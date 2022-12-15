Британский актер Генри Кавилл объявил, что не будет играть Супермена. Об этом он заявил в своем Instagram.

— Я только что встретился с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и у меня грустные новости для всех вас. Я все же не вернусь к роли Супермена. После того, как студия объявила о моем возвращении в октябре, эту новость сообщать нелегко, но такая жизнь, — грустно написал актер.

Он добавил, что уважает такое решение творцов фильма, поскольку им предстоит снять целую вселенную.

— Мы можем немного погрустить, но мы должны помнить. Супермен рядом. Все, за что он стоит, все еще существует, и примеры, которые он подает с экрана, все еще есть. Моя очередь носить плащ прошла, но то, что олицетворяет собой Супермен, никогда не исчезнет. Это было веселое приключение, — подытожил Генри.

Напомним, Генри Кавилл сыграл Супермена в нескольких фильмах расширенной киновселенной DC. Еще в октябре актер говорил, что вернется к роли Супермена.

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Однако несмотря на то, что Кавилл не появится в роли супергероя, режиссер Джеймс Ганн подтвердил, что работает над сценарием к новой киноленте о Супермене. Ее планируют снять о юности героя, возможно, поэтому и было принято решение о замене актера.