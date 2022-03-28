Немецкая группа Scorpions изменила слова в своем легендарном хите Winds of Change, название которого в переводе с английского — Ветер перемен.

27 марта всемирно известная группа выступила в Лас-Вегасе, где спела песню Winds of Change. Ранее в композиции была строчка о Москве — Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького. Теперь ее заменили фразой об Украине — А теперь послушай мое сердце — там написано Украина. Этим жестом участники коллектива поддержали нашу страну в войне с РФ.

Также перед началом песни солист группы Клаус Майне сказал слова поддержки для Украины.

Более того, во время исполнения песни зал освещался сине-желтыми лучами, а на большом экране появился текст об Украине, а затем сине-желтый символ, который означает мир.

За мир в Украине выступаю все цивилизованные страны, популярные бренды и всемирно известные люди, всячески показывая свою поддержку. Так, Кэтти Перри послала президента РФ во время своего концерта, а также попросила поклонников пошуметь для Украины.