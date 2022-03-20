Украинский писатель Артем Чех рассказал в эфире телевизионного марафона рассказал, как примкнул к ВСУ для обороны нашей страны.

— Писатель на войне, который несет службу — это в первую очередь солдат. В данных обстоятельствах свое писательство нужно спрятать куда подальше. Нужно нести службу — здесь не ценятся твои качества как автора — в первую очередь важно умение обращаться с оружием и знания тактики, — заявляет Артем.

Писатель добавил, что многие его коллеги не знают, с кем они служат. Он также рассказал, ради какой цели россияне погибают на нашей земле.

— Мне кажется, что этот случай можно назвать разрушением ради разрушения. Их цель — уничтожить как можно больше всего в нашей стране, ослабить Украину. Это просто абсолютное зло. Очевидно, что для россиян наша Украина не существует, и они делают все, чтобы нас не было. Мы видим, как они стирают с лица земли города, — добавил Чех.

Не только писатели начали помогать нашей армии в войне против России. Даже мода сейчас на нашей стороне. Так, Андре Тан вместо трендовых вещей сейчас занимается созданием бронежилетов и одежды для наших военных.