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Заменит Лиам Хемсворт: Генри Кавилл покинет Ведьмака

30 октября 2022, 10:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Заменит Лиам Хемсворт: Генри Кавилл покинет Ведьмака
Источник: Depositphotos

Генри Кавилл покинет актерский состав сериала Ведьмак от Netflix. В четвертом сезоне его заменит другой актер, а именно — Лиам Хемсворт.

В своих профилях в Instagram Кавилл и Хемсворт обсудили грядущие перемены.

— Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено монстрами и приключениями, и увы, я сложу свой медальон и свои мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Хемсворт возьмет на себя мантию Белого Волка… Лиам, дорогой, у этого персонажа такая удивительная глубина, наслаждайтесь погружением, — отметил Генри.

Хемсворт в свою очередь сказал, что он на седьмом небе от счастья из-за возможности сыграть роль Герольда, поскольку является фанатом Ведьмака.

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— Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды правления и позволяет мне взять в руки клинки Белого волка для следующей главы его приключений. Генри, я был твоим поклонником в течение многих лет и был вдохновлен тем, что ты привнес в этого персонажа. Возможно, у меня есть несколько больших проблем, но я действительно взволнован тем, что вступаю в мир Ведьмака, — отметил Лиам в Instagram.

Почему Генри покидает сериал — неизвестно, но скорее всего из-за того, чтобы освободить график для съемок в роли Супермена.

Отметим, третий сезон Ведьмака выйдет летом 2023 года. Он продолжит историю Геральта из Ривии, Цири и Йеннифэр. К актерскому составу присоединились Робби Амелл, Мэньэр Чжан, Хью Скиннер и Кристель Элвин.

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Источник
Netflix
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