У співака Julik вкрали концертний костюм за кордоном.

Про це артист розповів в Instagram-stories, зазначивши, що зараз перебуває у Валенсії (Іспанія). Туди він вирушив із благодійними концертами.

– У мене вкрали концертний костюм. Тепер будемо думати, у чому виступати, – поділився Julik.

Попри це, співак має доволі веселий вигляд і не втрачає оптимізму.

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Julik – не перший український артист, якого обікрали закордоном. Ще у вересні 2022 року ведучого Анатолія Анатоліча обікрали в паризькому метро.

У шоумена вкрали гаманець із водійським посвідченням, банківськими картками та готівкою в гривнях. Зникнення він помітив не одразу.

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Фото: Julik