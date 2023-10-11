У певца Julik украли концертный костюм за границей.

Об этом артист рассказал в Instagram-stories, отметив, что сейчас находится в Валенсии (Испания). Туда он отправился с благотворительными концертами.

— У меня украли концертный костюм. Теперь будем думать, в чем выступать, — поделился Julik.

Несмотря на это, певец выглядит довольно веселым и не теряет оптимизм.

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Julik не первый украинский артист, которого обокрали заграницей. Еще в сентябре 2022 года ведущего Анатолия Анатолича обокрали в парижском метро.

У шоумена украли кошелек с водительским удостоверением, банковскими карточками и наличными деньгами в гривнах. Пропажу он заметил не сразу.

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Фото: Julik