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Остался без костюма: певца Julik обокрали за границей

11 октября 2023, 15:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Julik

У певца Julik украли концертный костюм за границей.

Об этом артист рассказал в Instagram-stories, отметив, что сейчас находится в Валенсии (Испания). Туда он отправился с благотворительными концертами.

У Julik вкрали концертний костюм

Фото: https://www.instagram.com/julikofficial/

— У меня украли концертный костюм. Теперь будем думать, в чем выступать, — поделился Julik.

Несмотря на это, певец выглядит довольно веселым и не теряет оптимизм.

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Julik не первый украинский артист, которого обокрали заграницей. Еще в сентябре 2022 года ведущего Анатолия Анатолича обокрали в парижском метро.

У шоумена украли кошелек с водительским удостоверением, банковскими карточками и наличными деньгами в гривнах. Пропажу он заметил не сразу.

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Фото: Julik

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