У певца Julik украли концертный костюм за границей.
Об этом артист рассказал в Instagram-stories, отметив, что сейчас находится в Валенсии (Испания). Туда он отправился с благотворительными концертами.
— У меня украли концертный костюм. Теперь будем думать, в чем выступать, — поделился Julik.
Несмотря на это, певец выглядит довольно веселым и не теряет оптимизм.
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Julik не первый украинский артист, которого обокрали заграницей. Еще в сентябре 2022 года ведущего Анатолия Анатолича обокрали в парижском метро.
У шоумена украли кошелек с водительским удостоверением, банковскими карточками и наличными деньгами в гривнах. Пропажу он заметил не сразу.
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Фото: Julik