Лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна снова обвинили в сексуальном насилии. Теперь артиста осудила пострадавшая из Австрии, которая столкнулась с негативным опытом во время тура Stadium Tour.

В интервью немецкому изданию ORF пострадавшая рассказала подробности инцидента. Так, Беата заявила, что Линдеманн повалил ее на кровать лицом вниз, задрал юбку и ударил с такой силой, что на ягодицах остались отпечатки рук.

Пострадавшая уверяет, что с ее стороны согласия не было. В качестве доказательства девушка имеет снимки с последствиями насилия в гостиничном номере.

Эксперты проверили фото и уверились в оригинальности — даже руководитель медицинского отдела Института судебной медицины в Гейдельберге Катрин Йен убедилась, что отпечатки на ягодицах жертвы являются подлинными.

— На фото можно увидеть последствия удара тупым предметом, по крайней мере, один очень сильный удар плоской стороной ладони по правой ягодице, — говорится в заключении Йен.

Это не первое обвинение Линдеманна в сексуальном насилии. В Берлине даже возбудили уголовное дело по обвинениям сразу от нескольких жертв. Женщины рассказали о насилии в мае 2023 года, и сейчас ведут расследование сразу по двум делам. Вполне возможно, что скоро будет и третье дело, если Беата подаст на музыканта в суд.