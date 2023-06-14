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Тепер не просто слова: проти соліста Rammstein Тіля Ліндеманна завели справу про зґвалтування

14 Червня 2023, 19:18
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тіль Ліндеманн
Джерело: Depositphotos

У Берліні порушили кримінальну справу проти соліста гурту Rammstein Тіля Ліндеманна. Артиста звинуватили в сексуальному насильстві, і тепер інцидентом зацікавилася влада Німеччини.

За даними місцевих ЗМІ, справу завели за статтею Насильницькі дії сексуального характеру, примус до сексу, зґвалтування. Примітно, що розгляд ведуть одразу у двох справах – одна надійшла в поліцію, а інша – в прокуратуру.

Раніше в сексуальних домаганнях Ліндеманна звинуватила ірландка Шелбі Лінн. Дівчина побувала на закритій вечірці після концерту Rammstein у Вільнюсі і там ніби зіткнулася з насильством.

Як виявилося, на вечірці були учасники гурту, і її запросили приєднатися. Шелбі стверджує, що після вечірнього відпочинку в неї були синці на тілі, але вона не пам’ятає, як вони з’явилися. Дівчина впевнена, що їй щось підсипали – синці виглядають так, ніби її міцно хапали руками.

Учасники Rammstein відреагували на звинувачення, заявивши, що такого бути не могло, а офіційних розслідувань у справі просто немає.

Цілком можливо, що правоохоронні органи Німеччини ведуть справу саме за цим інцидентом.

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Rammstein секс-скандал Тілль Ліндеманн
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