У Берліні порушили кримінальну справу проти соліста гурту Rammstein Тіля Ліндеманна. Артиста звинуватили в сексуальному насильстві, і тепер інцидентом зацікавилася влада Німеччини.

За даними місцевих ЗМІ, справу завели за статтею Насильницькі дії сексуального характеру, примус до сексу, зґвалтування. Примітно, що розгляд ведуть одразу у двох справах – одна надійшла в поліцію, а інша – в прокуратуру.

Раніше в сексуальних домаганнях Ліндеманна звинуватила ірландка Шелбі Лінн. Дівчина побувала на закритій вечірці після концерту Rammstein у Вільнюсі і там ніби зіткнулася з насильством.

Як виявилося, на вечірці були учасники гурту, і її запросили приєднатися. Шелбі стверджує, що після вечірнього відпочинку в неї були синці на тілі, але вона не пам’ятає, як вони з’явилися. Дівчина впевнена, що їй щось підсипали – синці виглядають так, ніби її міцно хапали руками.

Учасники Rammstein відреагували на звинувачення, заявивши, що такого бути не могло, а офіційних розслідувань у справі просто немає.

Цілком можливо, що правоохоронні органи Німеччини ведуть справу саме за цим інцидентом.