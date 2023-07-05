У Львові попрощалися з письменницею Вікторією Амеліною. Церемонія відбулася в Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла.

Попрощатися з Вікторією прийшло багато людей, серед яких були близькі, друзі, колеги та мешканці міста. Загиблу від російського обстрілу письменницю поховали на Личаківському цвинтарі.

– Залишається пам’ять. Світлий спогад житиме вічно в серцях рідних, близьких і всіх, хто був знайомий із Вікторією та словом, яке вона несла світові. Вічна пам’ять, – сказав мер Львова Андрій Садовий.

4 липня з Вікторією Амеліною попрощалися в Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Нагадаємо, Вікторія Амеліна померла 1 липня. Смерть настала через обстріл у Краматорську 27 червня, де письменниця була з делегацією з Колумбії. Вікторія дістала важкі поранення. За її життя боролися лікарі, проте врятувати її не вдалося.

Фото: Вікторія Амеліна