Померла українська письменниця Вікторія Амеліна. Смерть настала через обстріл у Краматорську 27 червня, під час якого Вікторія постраждала.

Відомо, що смерть Амеліної настала в лікарні, куди вона була направлена через важкі травми після обстрілу. Це вже 13 жертва через терористичний акт з боку РФ.

27 червня Вікторія була в піца-барі Ria Lounge із делегацією з Колумбії. Її гості були поранені внаслідок обстрілу.

Відомо, що Вікторії було всього 37 років. Вона родом зі Львова, і за свою творчу кар’єру написала два романи й дитячу книжку, і вшанувалася премією Джозефа Конрада як український молодий письменник.

Амеліна не сиділа склавши руки на тлі повномасштабного вторгнення – бувши членом організації Truth Hounds, вона вивчала злочини армії РФ на тимчасово окупованих територіях.

Наприкінці червня світ також попрощався зі ще однією творчою особистістю – помер актор Алан Аркін. Зірці кіно було 89 років, а причина смерті поки невідома. Він знімався у купі цікавих фільмів – Едвард Руки-ножиці, Гаттака та Красиво піти.