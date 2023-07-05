Во Львове попрощались с писательницей Викторией Амелиной. Церемония прошла в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла.

Попрощаться с Викторией пришло много людей, среди которых были близкие, друзья, коллеги и жители города. Погибшую от российского обстрела писательницу похоронили на Лычаковском кладбище.

— Остается память. Светлое воспоминание будет жить вечно в сердцах родных, близких и всех, кто был знаком с Викторией и словом, которое она несла миру. Вечная память, — сказал мэр Львова Андрей Садовой.

4 июля с Викторией Амелиной попрощались в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе.

Напомним, Виктория Амелина умерла 1 июля. Смерть наступила из-за обстрела в Краматорске 27 июня, где писательница была с делегацией из Колумбии. Виктория получила тяжелые ранения. За ее жизнь боролись врачи, однако спасти ее не удалось.

Фото: Виктория Амелина