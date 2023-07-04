У Києві відбулася церемонія прощання з письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула через важкі поранення, зазнані після обстрілу Краматорська 27 червня.

Прощання відбулося в Михайлівському Золотоверхому соборі, куди всі охочі могли прийти на 12:00. Попрощатися із загиблою прийшли її рідні та близькі.

Також були відомі письменники, правозахисники, члени PEN Ukraine, представники Генерального штабу ЗСУ, а також представники ЗМІ.

Завтра, 5 червня, відбудеться прощання з Вікторією Амеліною у Львові в Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла о 15:00.

Поховають письменницю на Личаківському кладовищі о 16:00.

Про те, що Вікторія Амеліна померла, стало відомо в ніч на 3 липня. Сталося це в лікарні 1 числа. Лікарі намагалися врятувати життя 37-річній письменниці, однак їм не вдалося цього зробити.