Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

У Києві попрощалися з Вікторією Амеліною

4 Липня 2023, 14:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вікторія Амеліна

У Києві відбулася церемонія прощання з письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула через важкі поранення, зазнані після обстрілу Краматорська 27 червня.

Прощання відбулося в Михайлівському Золотоверхому соборі, куди всі охочі могли прийти на 12:00. Попрощатися із загиблою прийшли її рідні та близькі.

Виктория Амелина прощание

Фото: Суспільне

Також були відомі письменники, правозахисники, члени PEN Ukraine, представники Генерального штабу ЗСУ, а також представники ЗМІ.

Виктория Амелина прощание

Фото: Суспільне

Завтра, 5 червня, відбудеться прощання з Вікторією Амеліною у Львові в Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла о 15:00.

Поховають письменницю на Личаківському кладовищі о 16:00.

Про те, що Вікторія Амеліна померла, стало відомо в ніч на 3 липня. Сталося це в лікарні 1 числа. Лікарі намагалися врятувати життя 37-річній письменниці, однак їм не вдалося цього зробити.

Читайте також:
Виктория АмелинаМої побажання вбивцям страшні: друзі та колеги оплакують загиблу Вікторію Амеліну

Теги
Вікторія Амеліна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь