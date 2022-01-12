Папа Римський Франциск особисто відвідав магазин музичних дисків, попри суворі коронавірусні обмеження в Італії.

Про незвичайний візит папи стало відомо завдяки Хав’єру Мартінесу-Брокалю, директору агентства Rome Reports. Він опинився поблизу і зміг зняти, як Франциск виходить із магазину з платівкою у білому конверті.

Франциск відвідав магазин своїх старих друзів, клієнтом яких був до обрання на папський престол. Понтифік приїхав на звичайному Fiat 500 білого кольору та провів у магазині близько 15 хвилин.

– Святий Батько захоплений музикою і вже був нашим клієнтом багато років тому, коли він був кардиналом. Після цього, звичайно, ми його більше не бачили. І ось він прийшов до нас, привітатись, – сказав власник магазину.

Він додав, що подарував понтифіку платівку класичної музики. Франциска не вперше бачать на вулицях Риму, і кожен його вихід привертає увагу журналістів.

Нагадаємо, що в Італії діють одні з найсуворіших обмежень щодо боротьби з поширенням Covid-19. Через це наредодні Нового року папа Франциск офіційно скасував свій традиційни візит до площі Святого Петра. Щороку там встановлюють сцену, присвячену біблійній історії Різдва та народженню Ісуса Христа.

Рішення папи обумовлене тим, що він виступив проти великих натовпів на тлі спалаху коронавірусу в Італії.